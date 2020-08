Martedì 25 a Casale Monferrato tornerà la tradizionale Fiera d’Agosto.

In concomitanza con il mercato di piazza Castello, sarà quindi possibile trovare una maggiore offerta di prodotti alimentari e non, con banchi presenti anche in piazzale Divisione Mantova e nell’area tra il Castello del Monferrato e il Mercato Pavia.