Il giorno 25 agosto 2020 martedì dalle ore 07.00 alle ore 19.00 saranno effettuati lavori di scavo e posa condotta gas in via G. Verdi nei pressi del civico 4.

Per l’esecuzione in sicurezza viene interdetto il transito per tutte le categorie dei veicoli provenienti da via E. Raggio / Corso R. Marenco e diretti in direzione Cassano, mentre viene consentito il transito con senso unico per i veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso corso R. Marenco / Via E. Raggio.

Sono stati posizionati, in data 19/20 c.m. alcuni preavvisi nelle posizioni più utili.

Ordinanza viabile settore VII n. 71 del 21 agosto 2020