Dopo il grande successo dell’anno scorso e viste le temperature calienti di questo periodo, l’associazione “Incontri DiVini” di Tortona organizza una degustazione di birra!

Venerdì 10 luglio dalle ore 18,30 a Spineto Scrivia, andrà in scena Beer Hour! Molto di più di un aperitivo, in degustazione ci saranno 6 birre artigianali molto diverse tra loro, partiremo da quella leggerina aromatizzata al maracuja per arrivare alla nera barricata!

Ogni birra naturalmente è accompagnata da un piattino di aperitivo pensato apposta per esaltare i sapori del vostro palato! Alla serata ci sarà Alberto, il mastro birraio del birrificio Conte Gelo di Vigevano che ci descriverà quello che avremo nel bicchiere!

“La location è la collina- dicono gli organizzatori – godremo del tramonto della piazza di Spineto Scrivia! La quota di partecipazione è di 18€ a persona (astemi e bambini avranno una riduzione). Specificare eventuali allergie o intolleranze Per prenotazioni e altre informazioni contattate il numero 3791851796”