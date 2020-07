Il Comune di Tortona in accordo con Gestione Ambiente Spa, società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti in città, ha deciso di posticipare la scadenza per il pagamento della tariffa rifiuti (TARI) fissata originariamente per il 10 luglio.

A causa dell’emergenza sanitaria dei mesi scorsi e in attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno posticipare le tre scadenze al 10 settembre, 10 novembre e 10 dicembre.

Nel frattempo, è prevista l’approvazione in Consiglio comunale, nell’ambito della discussione in merito al bilancio di previsione 2020, del nuovo regolamento in merito alla raccolta rifiuti, le tariffe 2020 e le scadenze.

Riguardo alla tariffazione per l’anno in corso la Giunta comunale aveva già stabilito di mantenerla invariata rispetto al 2019, in attesa, nel 2021, dopo l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata che Gestione Ambiente sta attuando in queste settimane, del passaggio alla TARIP, ovvero la tariffa “puntuale” calcolata anche in base al reale consumo degli utenti.

Ufficio Stampa Comune di Tortona