Dopo otto anni si chiude l’era Bisio e inizia il nuovo corso con Lucia Goggi.

L’assemblea del Gruppo Comunale AIDO di Tortona e Bassa Valle Scrivia ha eletto il nuovo direttivo.

Alla presenza del sindaco Federico Chiodi e della presidente provinciale, Nadia Biancato, gli iscritti AIDO hanno accolto la decisione di Anna Bisio di non ricandidarsi per un terzo mandato. L’ottimo lavoro svolto per sensibilizzare alla donazione degli organi è stato ripercorso e si spera di poter riprendere presto con iniziative di divulgazione riuscite come quelle portate avanti dai volontari in questi anni, abbinando la comunicazione del dono della vita alla promozione dei doni della terra tortonese.

E dal mondo agricolo arriva la nuova presidente: Lucia Goggi con il marito Mauro conduce un’azienda agricola ad indirizzo ortcolo-florovivaistico ad Alluvioni, ma è molto conosciuta per essere l’arteficie del successo di un eccellente garden a Sale. La sua determinazione la accompagnerà in AIDO: “Entro in punta di piedi. Sono alla mia prima esperienza alla guida di un’associazione e confido nella collaborazione del direttivo e di tanti volontari per continuare a dare lustro ad AIDO. Il mio impegno sarà diretto soprattutto alla comunicazione e a far squadra con il territorio” ha detto Goggi dopo l’elezione avvenuta nel corso della riunione di Consiglio seguita all’Assemblea.

Ad affiancarla alla vice presidenza due figure storiche del volontariato locale: Mariuccia Solari di Viguzzolo, già vice presidente, e Vittorio Rosin che a Pontecurone da sempre esprime i valori di AIDO, ma anche di AVIS. Segretario del Gruppo sarà Claudio Pengo di Castelnuovo Scrivia. Amministratore la commercialista, aidina doc, Anna Sardu. Compongono il Consiglio Direttivo: la presidente uscente, Anna Bisio, il nuovo “acquisto” Andrea Bani, presidente di Confesercenti Tortona, Giansisto Garavelli e Paola Isetta di Castelnuovo Scrivia, Ugo Pezzuolo e Anna Pulerà di Tortona.

Non appena possibile, il Gruppo tornerà “in possesso” della propria sede in Ospedale a Tortona e riprenderà l’attività in presenza. Informazioni si possono avere seguendo la pagina facebook AIDO Tortona e B.V. Scrivia, il sito internet www.aido.it , la webapp AIDO PIEMONTE oppure contattando i numeri 3487626671 – 3394297396