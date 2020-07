Gentile Direttore,

volevo segnalare un caso, che ritengo sia un pessimo segnale, per tutti i cittadini Tortonesi.

Mi riferisco alla festa che oltre una settimana fa hanno fatto al Campo Sportivo i giocatori per festeggiare la promozione stabilita a tavolino dalla federazione in serie D.

Premetto che son felice per loro e per la nostra città, ma questo non basta a veder cosi impunemente spiattellato su tutte le pagine social la foto della festa nonostante l’attuale normativa che lo impedisca.

Trovo questo un atto di arroganza e spregio nei confronti di tutti, di tutte le famiglie che hanno avuto vittime, di tutti gli operatori sanitari, di tutte le persone che con sacrificio hanno rispettato tutte le norme.

Non possiamo andare a scuola, non possiamo entrare in posti chiusi senza mascherina, non possiamo far feste, non si può neanche andar a veder le partite… questo vale per noi cittadini per loro no.

Una trentina di persone tutte insieme senza mascherine e con anche bambini a festeggiare uno davanti all’altro il tutto ostentato

Si è parlato delle feste a Napoli per la Coppa Italia, ma qui nel nostro piccolo anche noi abbiamo fatto lo stesso.

Grazie per l’attenzione che vorrà dare, sapendo la sua sensibilità sull’argomento.

Lettera Firmata