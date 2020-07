Se i bambini e famiglie passeranno un’estate più sicura e potranno tornare a scuola con maggiore tranquillità, parte del merito lo si deve anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che dopo oltre mezzo milione di euro stanziato per aiutare i tortonesi a superare l’emergenza Coronavirus, ha deciso di aiutare i tortonesi in quello che potrebbe essere un graduale ritorno alla normalità

Prosegue, infatti, l’impegno della Fondazione a favore del “sociale” nel delicato momento della graduale ripartenza dopo la fase emergenziale della pandemia.

Nell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione sono stati deliberati importanti interventi a favore della nostra comunità.

Nel dettaglio, gli stanziamenti approvati:

Euro 80.000 a favore del Comune di Tortona per la realizzazione del centro estivo “Per un’estate educativa”;

Euro 70.000 a favore della Derthona Nuoto a copertura di una parte dei costi per la riapertura in sicurezza della piscina comunale e per la realizzazione del “Nuoto camp”;

Euro 35.000 a favore del Comune di Tortona per gli interventi di sanificazione che saranno necessari al momento della riapertura degli edifici scolastici;

Euro 3.660 a favore del Comune di Tortona per l’acquisto di un termo scanner da installare all’ingresso del Comando dei Vigili Urbani;

Euro 30.000 a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona per l’installazione dell’impianto erogazione ossigeno in un nucleo di degenza;

Euro 25.000 a favore dell’ANFAS di Villaromagnano per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto disabili.