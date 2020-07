A marzo quando il Covid impazzava e tante persone morivano di Coronavirus, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull’estate tortonese. Le manifestazioni in programma continuavano ad essere cancellate: la stagione teatrale, Arena Derthona, la festa patronale di Santa Croce, lo Street Food, Assaggia Tortona, il Perosi Festival, Cantarà e Catanaj e tante altre.

Ci si chiedeva dove saremmo andati a finire e che estate sarebbe stata, cosa avrebbero fatto i tortonesi e se mai qualche manifestazione avrebbe potuto vedere la luce.

Dopo gli aperitivi del giovedì, ieri sera, nel cortile dell’Annunziata, l’Accademia Musicale San Matteo, in collaborazione con il Comune di Tortona hanno risposto a tutti questi quesiti ed è stata una grande risposta positiva: Tortona c’è, Tortona è viva, Tortona è tornata a far sentore la sua voce, è ritornata a fare musica dal vivo organizzando manifestazioni di successo com’è accaduto ieri sera, appunto, per il concerto di Omar Muratore, in arte Yonada, giovane cantautore di Sartirana Lomellina, tortonese acquisito che collabora con l’Accademia e compone buona musica.

Il suo concerto, domenica sera, nel bellissimo cortile dell’Annunziata a fianco del “Civico” magistralmente trasformato in teatro all’aperto è stato un successo.

Una manifestazione impeccabile, sia nel rispetto delle norme anti-covid, sia come organizzazione che come qualità, perché bisogna riconoscere che Omar è davvero bravo e lo si è visto proprio ieri sera, perché un conto è tenere un concerto con una band di musicisti, un altro è esibirsi solo con un tastierista.

Yonada ha presentato le sue canzoni sia quelle vecchie, sia quelle del nuovo album a breve in uscita dove spicca “Disperso” componimento di qualità superiore che merita il più grande successo: bella canzone, orecchiabile e profonda e al tempo stesso molto originale.

Il concerto alternava sue canzoni a quelle di altri artisti fra cui una splendida “Madame” di Renato Zero, canzone difficile da eseguire che Omar ha interpretato davvero bene dimostrando grande versatilità.

Un concerto che magari non sarà piaciuto a tutti ma che ha messo in evidenza la bravura di questo giovane cantautore che merita tutto il successo possibile.

Dal pubblico tanti applausi, mentre dal palco il riconoscimento tributato a una serata non facile perché se nel mondo tanti Stati chiudono gli spazi pubblici e persino le spiagge, Tortona ha dimostrato di essere in grado di ripartire e un doveroso Grazie va a Daniela Menditto, presidente dell’Accademia musicale San Matteo che ha fortemente voluto questa serata e all’assessore alla cultura Fabio Morreale che ha saputo accontentarla mettendo in campo tutte le risorse del Comune.

La città, a questo punto non può che ringraziare.

Di seguito altre immagini del concerto.