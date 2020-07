Grande successo di pubblico e critica venerdì 10 luglio, a Stazzano, presso il Belvedere dell’Oratorio Parrocchiale,dove si è svolta la mostra: ” C’è un posto per tutti”, della giovane pittrice Gaia Bonafiglia.

Tra i pittori, appassionati d’arte e personalità del mondo della cultura che si sono confrontati e complimentati con Gaia, straordinaria è stata la presenza, la partecipazione e la condivisione all’evento artistico di molti giovani. Tutto ciò, in questo periodo così difficile a causa della pandemia, fa ben sperare in una voglia di ripartenza di tutti, giovani e meno giovani, e perchè no, partendo proprio anche dall’arte!

Una manifestazione che segna il ritorno alla vita quasi normale dopo tanto lockdown.