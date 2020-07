La Biblioteca Civica “A.S. Novaro” di Diano Marina nel prossimo biennio sarà protagonista assoluta della “Città che legge”, importante riconoscimento ottenuto dal Comune dianese tramite il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) che, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere sul proprio territorio politiche legate alla diffusione della lettura.

Nell’ambito della “Città che legge”, la Biblioteca Civica “A.S. Novaro” intende proseguire la sua decennale attività culturale con progetti realizzati in stretta collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune, il Museo, gli Enti culturali liguri, le Scuole di ogni ordine e grado e le librerie, attraverso l’adesione a consolidati progetti nazionali come “Libriamoci” e “Maggio dei Libri” o mediamente iniziative specifiche rivolte sia ai residenti che ai turisti come il “Summer Beach Service”.

La Biblioteca quest’estate infatti, oltre ai consueti servizi al pubblico svolti nel Palazzo del Parco di Corso Garibaldi, si sposterà anche sulle spiagge con un nuovo servizio integrato di prestito che, grazie alla preziosa collaborazione con gli stabilimenti balneari, permetterà di accedere direttamente “sotto l’ombrellone” al ricco catalogo on line della Biblioteca dotata di oltre 20.000 volumi.