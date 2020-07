La Regione Piemonte ha semplificato l’accesso al servizio regionale ritiro referti on line ed ora è possibile accedere ai risultati dei propri esami di laboratorio anche solo con codice fiscale, tesserino sanitario ed un codice rilasciato al momento dell’accettazione dall’operatore. Con l’attivazione di questo servizio anche chi non è in possesso di un profilo di identità digitale (SPID) sarà in grado di accedere online ai risultati dei propri esami.

ROL (Referti On Line) è un servizio per la consultazione degli esami di laboratorio attivato dalla Regione Piemonte a cui l’ASL AL ha aderito. Il cittadino può scaricare e stampare i referti dal proprio pc, tablet o smartphone senza doversi recare agli sportelli.

Al servizio si accede tramite la piattaforma La mia Salute cliccando nella sezione Ritiro referti e immagini.

Un link per l’accesso diretto è disponibile sul sito di ASL AL, sezione Sanità e Territorio, Prenotazioni (CUP) e ritiro referti, a questo indirizzo:

http://www.aslal.it/prenotazioni-cup-e-ritiro-referti