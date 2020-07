Non è la prima lamentela che riceviamo per i disservizi che a quanto pare, sta fornendo l’ospedale di Tortona nei confronti dei tanti utenti che devono prenotare visite ed esami ma stavolta la lettrice ha deciso di scrivere al giornale una bella lettera di protesta che pubblichiamo di seguito:

Buongiorno,

con la presente segnalo il disservizio del Centro Prenotazioni Esami da effettuare presso l’Ospedale di Tortona.

Devo prenotare un esame del sangue ed è da lunedì che telefono e non riesco a comunicare.

In questi giorni leggo l’iniziativa “Tortona città cardioprotetta” e mi chiedo se è proprio necessario pensare a cose si’ utili, ma che dovrebbero venire decisamente dopo alla riapertura del Pronto Soccorso e, da questa settimana alla soluzione di un problema grandissimo come quello di riuscire a fare una semplice prenotazione di esame.

Sono indignata per come non si affrontano certe problematiche!