Grazie alla collaborazione con la Città di Imperia la terza edizione di MercatoRetrò si svolgerà in Calata Anselmi alla Marina di Porto Maurizio da venerdì 11 a domenica 13 settembre pv..

La Banchina e tutta la Città di Imperia torneranno indietro nel tempo per tre giorni la accogliendo appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti dal Nord Italia e dalla vicina Francia.

MERCATORETRO’ rimane un evento unico che vuole offrire uno scorcio sul passato, in mostra oggetti che hanno fatto parte della vita di ognuno di noi, oggetti desiderati o semplicemente che ricordano momenti vissuti.

In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets.

Una prima presentazione dell’atteso evento avverrà alla 40° edizione di Ineja 2020, infatti l’Associazione Autostory & C. Imperia sarà presente in Piazza Goito con un proprio stand e in Via Palestro con alcuni veicoli . Questo anche grazie al supporto di alcuni club (CCMotorday Sezione Nord Ovest- Club 500 Golfo dianese – Comitato Circuito di Ospedaletti – Harley Davidson Italian Club Liguria – Amici Auto Moto Camporosso – Cuore Alfista & Auto d’Epoca).