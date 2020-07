Il futuro dell’ospedale di Tortona preoccupa non poco: non soltanto i cittadini che ne usufruiscono, non soltanto la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi che ha periodici incontri con l’assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi e contatti con l’Asl,, non soltanto noi giornalisti ed in particolare noi di Oggi Cronaca che più di ogni altro giornale ha realizzato articoli sull’ospedale cittadino e sulla Sanità Tortonese ma anche una parte della Sanità, ed in particolar modo il Partito Democratico che con una nota rivolge 4 domande al Sindaco Chiodi proprio sulla Sanità.

Il PD, guidato dal segretario Claudio Scaglia, vuole sapere a che punto è la situazione.

Di seguito l’intervento del Partito Democratico

COMUNICATO STAMPA

Interrompiamo il silenzio fin qui adottato come scelta e contributo dell’opposizione consiliare nella fase di più intensa e grave acuzie della pandemia, nella consapevolezza che chi è stato scelto democraticamente per governare la Comunità ha il diritto e la responsabilità di amministrare le congiunture più sfavorevoli senza gli intralci che una critica, seppur legittima, potrebbe rappresentare in una fase connotata da decretazioni d’urgenza spesso di livelli superiori.

Pertanto, per ora, metteremo in disparte ogni considerazione sulla gestione del periodo dell’emergenza per tornarci in un successivo momento.

In questa fase, che potremmo definire in qualche modo di pausa e di transizione verso il ritorno a un’auspicata ordinarietà, riprendendo la dialettica politica fra maggioranza e minoranza consiliare intendiamo porLe alcune questioni inerenti la salute della Collettività, pur coscienti che determinate decisioni vengono assunte a livelli superiori ( Regione ) ma comunque Lei resta la massima Autorità Sanitaria della Città; vorremmo porLe alcune altre questioni sul diritto allo studio nell’imminenza della ripresa dell’attività didattica e formativa delle giovani generazioni. Le chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande che sicuramente sono anche nei pensieri dei cittadini:



Dopo l’annuncio che l’Ospedale cittadino sarebbe stato riaperto il 1° luglio con tutti i servizi funzionanti nel periodo pre Covid, Le chiediamo di chiarire nel dettaglio quali servizi sono stati aperti e quali no e come si sta organizzando l’ampliamento di altri servizi promessi ai cittadini. I pazienti rimasti nell’ attesa di poter effettuare esami e visite durante il periodo Covid, con quali tempi vedranno evase le loro attese di prestazioni in molti casi relative a patologie croniche e malattie gravi? E quali tempi di attesa subiranno le persone alle quali sono state prescritte visite ed esami dalla fine del periodo Covid? Consapevoli che la drammatica esperienza della diffusione della pandemia nella nostra zona è stata fortemente condizionata dall’insufficiente risposta della Medicina Territoriale, indebolita e depotenziata negli anni, Le chiediamo quanto è stato fatto fino a oggi per i medici di base e i presidi sanitari e quali prospettive si stanno perseguendo per non correre il rischio malaugurato di ritrovarci nella stessa situazione qualora in autunno si ripresentasse un’emergenza contagio. La generosità dei tortonesi si è dimostrata nei mesi dell’emergenza sanitaria con una raccolta di fondi, di un ammontare così rilevante che ha spinto alla costituzione del Comitato Tortona per l’ospedale di cui Lei è il coordinatore. Considerato che a oggi il Covid Hospital ha terminato l’attività, le chiediamo quali investimenti sono stati fatti e quali investimenti si pensa di utilizzare con i fondi residui. Riteniamo poi particolarmente importante per la salute dei nostri cittadini che si chiarisca quale sarà la destinazione e funzionalità della macchina per analizzare i tamponi (acquistata con i fondi del Comitato Tortona per l’ospedale): soprattutto se sarà sostenuta l’attività della medicina territoriale tortonese che nei prossimi mesi autunnali potrebbe avere l’esigenza di effettuare tamponi in numero cospicuo facendo affidamento su risposte rapide e sicure.

PARTITO DEMOCRATICO TORTONA