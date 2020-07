Must have della stagione estiva, le mini bag firmate dal brand Carpisa si possono sfoggiare in qualsiasi occasione e si rivolgono alle donne di ogni età e specialmente alle giovanissime. Queste borsette alla moda permettono di completare al meglio tutti gli outfit, aggiungendo quel giusto tocco di femminilità e quel pizzico di eleganza che non guasta mai. Sono davvero tanti i modelli disponibili per esprimere la propria personalità durante le serate estive.

Mini bag Carpisa: i modelli

Compatte, particolari e glam, le borse piccole proposte dal brand Carpisa sono perfette per le ragazze che non amano portare eccessivo peso e allo stesso tempo cercano un accessorio che lascia il segno. Del resto, specie negli ultimi anni, le maxi bag hanno ceduto il passo proprio alle borse mini, perfette per conservare lo stretto necessario, dallo stile sbarazzino e sfizioso, in base alla forma e alle colorazioni.

Queste borsette, diventate le protagoniste indiscusse di ogni collezione moda, sono pronte a far parte di un guardaroba femminile che si rispetti. Si vedono ovunque, non solo lungo le passerelle, ma anche indosso alle celebrità e influencer. Adesso non resta che inserirle nella propria wishlist per poi divertirsi a creare combinazioni ogni giorno differenti. In questo modo sarà facile realizzare look che non passano inosservati e che conquistano per l’originalità.

Micro bag: quando e come utilizzarle

All’interno di una piccola borsetta Carpisa è possibile contenere smartphone, carta di credito, chiavi e altri piccoli oggetti. Versatili e pratiche, queste borsette vengono indossate durante un aperitivo, una passeggiata in centro o per le serate danzanti in spiaggia. Le varianti più piccole si possono portare non solo mano come fossero portafoglio oppure a tracolla, ma persino al collo. In tutti i casi è fondamentale abbinarle con outfit trendy, proprio per renderle ancora più fashion ed esclusive.

Le mini borsette non si associano solo al classico jeans, agli short, ai vestitini svolazzanti o ai capi casual, ma diventano piacevoli elementi di contrasto con le maglie oversize, gonne lunghe, abiti da mare a camicia o kaftani. Ideali anche per completare un outfit formale, da cerimonia o prettamente da ufficio, questi graziosi accessori sdrammatizzano e riescono a far apparire più spiritose, ma senza troppi eccessi o stonature.

Per la sera le proposte diventano ancora più interessanti e ricercate. Proprio per mettere in risalto un abito semplice e sobrio, come ad esempio un classico tubino nero o un completo bianco, si può puntare sulle borse crossbody impreziosite con borchie e dalla forma ovale.

Micro bag per ogni esigenza

Le mini bag Carpisa sono appositamente pensate per soddisfare ogni esigenza in fatto di gusto e stile. Esistono modelli raffinati in nero per chi ama le linee classiche, con effetto trapuntato per un look sofisticato e non mancano quelle dalla forma a mezzaluna che si allineano perfettamente con le ultime tendenze del momento.

Sono tante anche le soluzioni che si rivolgono alle personalità più forti, come quelle con stampe animalier, dettagli a contrasto in metallo e tracolle a catena color oro. Particolarmente amate sono poi le mini borse con chiusura a gioiello o dalla silhouette moderna, prive di patta e con motivi floreali e allegri. Infine si segnalano le mini borse per quelle donne che non hanno paura di mettersi in mostra o che cercano una nota di luce per vivacizzare i look da sera più audaci, come i modelli presenti in questa pagina di Carpisa: https://www.carpisa.it/it_it/donna/borse/mini-bag/. Non rimane che scegliere la microbag che faccia al proprio caso, alleata irrinunciabile per un effetto chic.