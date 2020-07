Si stende sul letto colta da un malore e preoccupata per il suo stato di salute dà l’allarme chiamando il 112. E’ accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 18, in un’abitazione in via Bellaria alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona.

Protagonista dell’accaduto una una donna di circa cinquantanni che abitava da sola.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai soccorritori, la donna era chiusa all’interno della propria abitazione e non riusciva ad alzarsi dal letto.

Sono stati i vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona coadiuvati dai Carabinieri della locale compagnia, a giungere sul posto per le operazioni di Soccorso ma siccome la porta era chiusa, i pompieri hanno forzato un ingresso e una volta all’interno hanno trovato la donna in stato confusionale e l’hanno consegnata ai soccorritori del 118 che a loro volta l’hanno trasportata in ospedale.

Cosa le sia accaduto non è stato possibile accertarlo, tuttavia secondo quanto emerso, la tortonese dopo il trasporto al Pronto Soccorso e le cure del caso, non è in pericolo di vita.