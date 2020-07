La grande professionalità dei Vigili del Fuoco di Tortona ha impedito che un capannone di attrezzi agricoli con diverso materiale all’interno potesse andare distrutto in seguito ad un incendio di paglia.

E’ accaduto ieri pomeriggio, quando i pompieri tortonesi sono interventi tra il Comune di Viguzzolo e quello di Castellar Guidobono per un incendio che, per cause ancora in corso di accertamento ha interessato un vasto campo dove era stato mietuto da poco il grano.

Le fiamme sono divampate quasi all’improvviso e si stavano dirigendo verso un capannone, ma i pompieri con un’abile intervento sono riuscite a circoscriverle e a fermale pochi metri prima che potesse essere raggiunto.

Un incendio che è divampato poco dopo le 15 ed è durato oltre tre ore.

Alla fine è andato distrutto quasi un ettaro di paglia con fumo che si vedeva anche da distante, ma il capannone che rischiava di andare distrutto è salvo.