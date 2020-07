Nei mesi appena passati di marzo e aprile sono state circa 130, le persone decedute in più, rispetto agli anni precedenti il cui numero era sempre stato stabile.

Tra classificati deceduti per Covid-19 e non accertati, quindi, potrebbe grosso modo questo il numero delle vittime che il Coronavirus a mietuto a Tortona.

Un tributo elevato ed ecco, quindi, la necessità di ricordarli.

Per loro, Domenica 12 luglio alle ore 10.30, in Duomo a Tortona, il Vescovo Vittorio Viola celebrerà una messa in suffragio di tutti i defunti nei mesi scorsi (sia per Covid-19 che per altre cause) per cui non era stato possibile celebrare le esequie a causa dell’emergenza sanitaria. Alla celebrazione saranno presenti le autorità cittadine (Sindaco e Giunta, Presidente del Consiglio comunale e Consiglieri), oltre ai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato che hanno collaborato con il Comune e l’Asl Al per garantire i servizi effettuati nel pieno dell’emergenza, durante il periodo di lockdown.

Ogni Associazione sarà presente con un solo componente, in divisa ed eventuale labaro. A rappresentare sia il cordoglio che la volontà di ripresa dell’intera Città, oltre al Sindaco con la fascia, sarà esposto il Gonfalone cittadino.

Al fine di garantire la possibilità di seguire la messa a tutti gli interessati, dato il numero limitato dei posti a sedere in chiesa, sarà predisposta un’apposita area in piazza Duomo, in cui sostare, dove sarà posizionato un altoparlante.