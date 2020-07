In un incontro svoltosi lunedì scorso con le associazioni di categoria, l’Amministrazione Comunale ha ribadito la volontà di mantenere il mercato settimanale del giovedì all’interno del piazzale dell’ex caserma Giorgi fino alla fine del mese di luglio.

Qualora dopo il 31 luglio vengano apportate modifiche alla normativa per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, nel senso di un allentamento delle prescrizioni dettate ai Comuni per la tutela della salute pubblica, il mercato tornerà a svolgersi in piazza XX Settembre con alcune modifiche, non sostanziali, di alcuni spazi.

Nel caso, invece, di un prolungamento delle suddette prescrizioni, verrà mantenuta la sede presso la caserma Giorgi con una nuova area per il settore alimentare, interna al cortile e non più sugli spazi a lato dello stesso.

A questo proposito l’Amministrazione comunale intende precisare che gli uffici comunali insieme alla Consulta al Commercio, Artigianato e Agricoltura sono al lavoro per assicurare, oltre alle norme di igiene, sicurezza e compatibilità ambientale, anche quelle attinenti la circolazione stradale che deve essere mantenuta fluida e sicura. Pertanto altre ipotesi per la individuazione delle aree mercatali, così come riportate da alcuni organi di stampa, non risultano al momento percorribili.