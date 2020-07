Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Il 26 luglio sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.



In provincia di Alessandria, dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria sarà finalmente e nuovamente visitabile il castello di Rocca Grimalda. Il castello, costruito alla sommità di uno sperone roccioso, si trova in un luogo strategicamente importante, sia perché facilmente difendibile, sia perché posto a controllo delle strade tra l’Oltregiogo ovadese e la pianura alessandrina, in un’area di forti contrasti tra il Monferrato e la Liguria. La costruzione del castello si è sviluppata nei secoli intorno alla possente torre circolare databile tra il XII XIII secolo. Costituito inizialmente da una struttura destinata alle truppe di sorveglianza, il castello viene trasformato in residenza nobiliare dalla famiglia alessandrina dei Trotti intorno alla metà del ‘400. Successivamente, i Grimaldi, illustri patrizi genovesi, lo acquistano nel 1570 e vi risiedono per più di 200 anni, completandone la costruzione alla fine del 1700 con la maestosa facciata occidentale. Il giardino risale alla metà del ‘700 quando Battista Grimaldi decide di ampliare lo spazio antistante al castello per creare, uno splendido belvedere sulla valle dell’Orba. Recentemente restaurato, è diviso in 3 parti secondo lo schema barocco: il giardino all’italiana, il boschetto o giardino romantico, e il giardino segreto con erbe aromatiche e officinali, di ispirazione monastico medievale.

Le visite al castello partono ogni ora dalle 15.00 alle 18.00 e sono guidate dai proprietari. E’ consigliata la prenotazione al 334 3387659 o al 334 1574751.

Per chi preferisce invece visitare uno splendido borgo, a Ozzano Monferrato, l’ufficio turistico propone visite guidate dell’area di archeologia industriale, con il Museo dedicato, alle ore 10.00 e alle ore 15.00.