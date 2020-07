Il problema è già apparso su alcuni social e qualcuno lo ha già evidenziato, ma la lettrice di Oggi Cronaca che si ha scritto lo espone con dovizia di particolari che merita il giusto spazio.

Buongiorno Egregio Direttore,

sono un’assidua lettrice del Vostro quotidiano;

vorrei esporre un “problema” oserei dire “molto grave” che incombe sulla nostra città.

Da circa un mese la sera, sta girovagando un cane da solo, che attraversa tutta Tortona, dalla zona Citta Giardino alla zona Oasi.

Porto il mio cane a fare un giro la sera e puntualmente, verso le 22,00 il vagabondo, si presenta nella zona di fronte alle scuole Marconi. Parlando con altre persone che si trovano in giro con il proprio cane, scopro che TUTTI hanno visto l’animale, da solo, che cammina con spasso spedito verso un’ignota destinazione.

Se si prova ad avvicinarlo , scappa impaurito. Risulta IMPOSSIBILE cercare di prenderlo e capire se ha un padrone, da dove viene, dove va a nascondersi di giorno.

Ultimamente ho notato dei manifestini sparsi per la città, raffiguranti la foto di un cane simile al vagabondo, con la richiesta di non rincorrerlo, perchè molto spaventato e numeri ti cellulare da contattare in caso di avvistamento.

Anche su alcuni siti social tortonesi riguardanti gli animali, ho notato le stesse comunicazioni.

La domanda che mi sorge spontanea è questa: E’ POSSIBILE CHE UN ANIMALE GIRI DA 1 MESE LIBERO E SOLO PER TUTTA TORTONA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL CANILE, NON FACCIANO NULLA PER CERCARE DI CAPIRE DA DOVE VENGA, DOVE VADA E SOPRATTUTTO PER METTERLO IN SICUREZZA????

L’animale sembra non essere pericoloso, perchè si fa i fatti suoi, ma se mordesse un bambino per strada????

Se causasse un incidente automobilistico attraversando la strada come spesso l’ho visto fare? Come spesso ho visto auto che frenano all’improvviso per non investirlo.

E se incontrasse sul suo cammino persone che hanno paura degli cani? E’ giusto che un cittadino si debba sentire così poco tutelato?

Domando all’Amministrazione Comunale e agli Organi preposti al benessere animale: lo vogliamo salvare questo povero cane o aspettiamo che muoia di fame, di sete o sotto un’auto?

Mi sembra di ricordare, che Il Sindaco sia responsabile della sicurezza e della vita di qualsiasi essere vivente circoli nel Suo Comune, ha il dovere di prevenire ed eliminare “pericoli” che minacciano l’inocolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Signor Sindaco facciamo qualcosa per favore?

Grazie a chiunque voglia rispondermi.

Grazie Direttore se pubblicherà questa lettera

Nadia Bruno, una tortonese che ama gli animali