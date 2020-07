Nella scorsa settimana la Polizia di Stato di Casale Monferrato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha effettuato nella fascia serale una serie di controlli ad alcuni esercizi pubblici, finalizzati al rispetto della normativa per il contrasto del Covid – 19, sia nei confronti degli avventori che dei titolari/dipendenti, specialmente sull’uso della mascherina al chiuso od all’aperto qualora non sia possibile il rispetto del distanziamento sociale.

Nella circostanza sono stati controllati nr. 2 (due) bar e nr. 1 (uno) circolo privato identificando complessivamente nr. 40 (quaranta) persone.

Non sono state rilevate infrazioni sul rispetto dell’utilizzo del sopra indicato dispositivo di protezione individuale.

Per il circolo privato, a seguito di approfonditi accertamenti, è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande poiché l’Autorità comunale aveva rigettato la “SCIA”, dichiarandola irricevibile, per carenza della documentazione presentata.