Nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore Marzia Damiani, insieme ai Consiglieri comunali Matteo Fantone e Nicolò Castellini della Lega si sono recati in visita ai Centri Estivi comunali nelle sedi di via Bidone (bambini da 6 a 11 anni), via Trento, viale Kennedy (3-5 anni) e piazzetta Gambara nei locali del “Santachiara” (0-3 anni) accolti da bimbi ed educatori.

Con questa visita l’Amministrazione ha dimostrato di essere vicina ai bambini e agli educatori e di vigilare costantemente affinché tutto proceda nel migliore dei modi come è stato finora.

La presenza degli amministratori testimonia la volontà di Tortona di continuare nell’azione verso quella che dovrebbe essere la normalità nel garantire servizi sempre più efficienti nel pieno rispetto delle norme, che ai tempi del Covid-19 sono più rigide del solito.