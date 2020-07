Aprono soltanto una volta al mese e per poche ore ma la visita, per chi non le ha ancora viste merita di essere effettuata.

Ci riferiamo a due strutture gestite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona: Casa Barabino situata nell’omonima via di Tortona con lo studio del pittore Angelo ricco di quadri originali che si possono vedere soltanto in quel luogo e la Gipsoteca Luigi Aghemo con statue e gessi del famoso scultore torinese situata in via Calcinara.

Domenica 5 Luglio 2020, infatti, come e ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari.

L’ingresso ad entrambe le strutture come al Museo del Divisionismo, è gratuito.

Per cui visto che le autostrade sono intasate e raggiungere il mare sembra un’impresa quasi impossibile, se restate a Tortona, approfittate dell’occasione perché capita solo una volta al mese, la prima domenica, e solo per quattro ore.

La visita merita davvero.