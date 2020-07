Da alcune settimane sul lungomare Argentina, a Bordighera, è in corso una serie di attività mirate al decoro di uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti.

Per i più piccoli sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area ricreativa che si trova all’altezza dell’hotel Parigi; il progetto prevede la sostituzione di tutte le attrezzature con nuovi giochi, scelti con attenzione per garantire qualità, sicurezza, accessibilità, sostenibilità e durata nel tempo senza trascurare la piacevolezza estetica.

Molteplici gli interventi di piccola manutenzione, in luoghi diversi della passeggiata. Sono stati ripristinati gli intonaci dei muri presso la zona giochi vicino al Trocadero e gli intonaci e i cordoli del sottopasso dei Pennoni; è stata rifatta la segnaletica orizzontale sui tratti recentemente riasfaltati. Importante il lavoro di riqualificazione eseguito sulle scale e sui corrimano degli accessi alle spiagge e, sempre per migliorare la fruizione da parte di cittadini ed ospiti, è stata installata una nuova doccia nella spiaggia di via Noaro. Oggetto di un intervento di ripristino anche la fontana che si trova davanti al Marina Beach.

“Piccola manutenzione, è vero, ma di grande importanza, soprattutto per una realtà come Bordighera che nella bellezza dei suoi luoghi trova una fondamentale leva di attrattività turistica.” commenta Vittorio Ingenito. “Da oggi chi percorrerà il nostro lungomare potrà apprezzare il meraviglioso paesaggio da un contesto ancora più curato, in attesa della completa riqualificazione al cui progetto stiamo lavorando. Sono molto soddisfatto anche della nuova veste dell’area giochi presso l’hotel Parigi: sebbene la decisione in merito fosse già stata presa e programmata prima dei fatti legati alla diffusione del Covid-19, mi fa piacere che divenga realtà proprio ora che è arrivato per i bambini il momento di recuperare il tempo perduto, pur nel fondamentale rispetto di tutte le misure di prevenzione. Ringrazio il consigliere Walter Sorriento, che si è occupato con attenzione e cura di questi interventi”.

“E’ stato un bel lavoro, che ha visto in prima linea la squadra manutenzione del Comune. Voglio esprimere loro tutto il mio apprezzamento, per l’impegno che hanno speso conseguendo un ottimo risultato.” conclude Sorriento.

