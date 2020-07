Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona ieri pomeriggio. Il primo alla periferia del Comune di Volpedo per un terreno pieno di alberi di pesche che, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco.

I pompieri tortonesi sono tempestivamente intervenuti e hanno spento le fiamme.

Alla fine sono bruciate strpaglie e alberti in un’area di circa 200 mq.

Sempre nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un palazzo al civico 11 di via Barabino a Tortona perché dei calabroni erano stavano diventano pericolosi per l’incolumità delle persone.

I pompieri hanno rimosso il nido e la situazione è ritornata in sicurezza.