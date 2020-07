Un colpo sicuramente audace quello che è stato messo a segno ieri mattina a Tortona, in una villa in strada privata Bovone, nel rione Paghisano alto dove si trovano diverse ville a breve distanza l’una dall’altra e solo per qualche minuto i Carabinieri non sono riusciti a cogliere i ladri con le mani nel sacco.

Secondo la prima sommaria ricostruzione i ladri, utilizzando un “piede di porco” hanno forzato le inferriate della villa, sono entrati prima in giardino e poi all’interno dell’abitazione forzando una porta finestra e si sono messi alla ricerca della cassaforte piena di gioielli che hanno aperto e portatio via.

Un abitante della zona, però ha capito subito che c’pera qualcosa che di strano che evidentemente non funzionava a dovere e così ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri.

I militari, nel tentativo di prendere i ladri sul fatto, sono giunti sul posto in sordina e sono entrati nella villa derubata passando dal giardino della villa di una vicina che non si era assolutamente accorta di quello che stava succedendo nell’abitazione accanto ma i ladri, purtroppo avevano già fatto perdere le loro tracce.

L’importo dei gioielli rubati non è stato ancora quantificato ma sembra sia ingente.