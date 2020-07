Il progetto, Novi a tavola sotto la torre, ideato dalla Consulta al Commercio, Artigianato e Agricoltura di Novi Ligure, mette al centro la ristorazione e le aziende vitivinicole del Gavi docg.

Il parco Castello, di proprietà comunale, a partire dal 10 luglio, diventerà durante i fine-settimana luglio e agosto (venerdì, sabato e domenica dalle 18:30 alle 23:00- orario consegne alla Torre entro alle 21.00), un grande dehor a disposizione di tutti gli operatori della ristorazione novese e di quanti vogliono trascorrere una bella serata nel polmone verde nel cuore di Novi Ligure.

Come funziona “Novi a tavola sotto la Torre”?

Pochi semplici passaggi

Si prenota il tavolo contattando la Pro loco di Novi allo +39 324 877 2587 (telefonata o whatsAPP) L’avventore sceglierà il menù preferito, contatterà il ristorante entro l’orario indicato (venerdì e sabato 17:30- domenica ore 15:00) a cui fornirà il numero di tavolo assegnato.

Una volta prenotato il tavolo con assegnazione del numero, la proloco invierà il menù con tutte le proposte dei ristoranti aderenti attraverso whatsAPP Il ristorante prenderà in carico la prenotazione della cena a domicilio inviando un messaggio all’ avventore e alla proloco 15 minuti prima della consegna a domicilio presso il proprio tavolo si dovrà occupare la postazione.

Tre differenti proposte suddivise per le rispettive serate di apertura:

Venerdì menù pizza e farinata

Sabato menù giovane

Domenica menù gourmet

Ogni sera, un’azienda del Gavi DOCG presenterà le proprie etichette che si andranno ad abbinare ai piatti ordinati al ristorante e/o all’entrée proposta dalla Pro Loco di Novi.

I Produttori del Gavi docg si presentano Al Castello

Venerdì 10 luglio 2020

Tenuta la Marchesa Soc. agr S.r.l

Via Gavi 87- Novi Ligure (AL)

www.tenutalamarchesa.it

Sabato 11 luglio 2020

Produttori del Gavi SCA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 45 -GAVI

www.produttoridelgavi.com

Domenica 12 luglio 2020

Binè Società Agr. Semplice

Via Gavi 101 -Novi Ligure

www.bine.wine

Venerdì 17 luglio 2020

La Caplana Di Guido Natalino Sas

VIA CIRCONVALLAZIONE 4

15060 BOSIO – AL

www.lacaplana.com

Sabato 18 luglio 2020

Il Rocchin Az. Agr. Di Zerbo Ss

Loc Vallemme 39 – Gavi

www.ilrocchin.it

Domenica 19 luglio 2020

Bergaglio Cinzia

Via Gavi 29 – Tassarolo

www.vinicinziabergaglio.it

Venerdì 24 luglio 2020

Broglia Società Semplice Agricola

Loc. Lomellina 22 – Gavi

www.broglia.it

Sabato 25 luglio 2020

Terre Di Mate’ Di Stefania Carrea Az. Agr.

Via Poggio 17 – Pasturana

Domenica 26 luglio 2020

Molinetto Az. Agr. di Diego Carrea

Loc. Molinetto – Francavilla Bisio

www.molinettocarrea.it

Venerdì 31 luglio 2020

Banfi S.R.L.

Via Monterotondo, 39- Novi Ligure

www.castellibanfi.it

Sabato 1 agosto 2020

Ghio Roberto – Vigneti Piemontemare

Via Circonvallazione 3 – Bosio

www.ghiovini.it

Domenica 2 agosto 2020

Azienda Agricola Alvio Pestarino Ssa

Cascina Barcanello 7 – Capriata d’Orba

www.alviopestarino.com

Venerdì 7 agosto 2020

La Zerba Az. Vitivinicola

Strada Francavilla – Loc. Zerba – Tassarolo

www.la-zerba.it

Sabato 8 agosto 2020

Tenuta San Lorenzo

Strada Monterotondo 30 -Novi Ligure

www.tenutasanlorenzo.com

Domenica 9 agosto 2020

Tenuta San Pietro In Tassarolo Srl

Loc. San Pietro 2 – Tassarolo

www.tenutasanpietro.it

Giovedì 13 agosto 2020 (Menù vegan e gluten free a breve i dettagli della serata)

Azienda Agricola San Bernardo

Località Lomellina 18 – Gavi

www.aziendaagricolasanbernardo.com

Venerdì 14 agosto 2020

Morgassi Superiore Az. Agr.

Case Sparse Sermoria 7- Gavi

www.morgassisuperiore.it

Scegli il giorno e il menù che arriva al Parco Castello

Venerdì: Menu’ Pizza e Farinata

Entrée a cura della Pro Loco di Novi

Montebore, toma piemontese, ricotta e salame del Giarolo dell’Az. Agr. Cascina Boschetto 5 euro

Montebore, Toma piemontese, ricotta e Salame del Giarolo della cascina Boschetto B. con 2 GAVI DOCG 10 euro.

Coperto adulti 1,5 (bambini under 10 anni gratis) + 1 Welcome Drink a persona a serata (minorenni esclusi) 1 euro

Pizzeria Sempreverde

Corso Piave 76 – Novi Ligure

Telefono: 0143 513346 – 375 6512850 prenotazioni entro le 17.30 di venerdì

Margherita* (Pomodoro basilico mozzarella fior di latte) 5 euro

Würstel e patatine* (Pomodoro mozzarella fior di latte würstel e patatine) 7.5 euro

Piemontese* ( gorgonzola pere e noci) 7.5 euro

Valtellina* (pomodoro mozzarella di bufala affumicata salsiccia porcini) 10,5 euro

Val Borbera* ( pomodoro Mollana e Montebore) 9 euro

focacce ripiene tipo Recco*: Ligure (stracchino) 7,5 euro

Possibilità di scegliere impasto senza glutine per le pizze 3 euro

Possibilità di scegliere altre pizze contattando la pizzeria

*impasto con farine bio e locali

Ristorante Pizzeria VERDI

Via Monte Rosa 4/6/8, Novi Ligure

Telefono: 339 7556051 prenotazioni entro le 17.30 di venerdì

Margherita (pomodoro e mozzarella) euro 4,50

Pizza dell’orto (pomodoro, mozzarella, peperoni, melanzane e zucchine grigliate) euro 9,00

Traviata (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salame piccante e tabasco) euro 8,50

Focaccia al formaggio (Certosa) euro 9,00

Liguria (pomodoro, mozzarella, totani fritti*) euro 10,00

Possibilità di scegliere altre pizze contattando la pizzeria

Il Banco

Via Monte di Pietà, 5, Novi Ligure

Telefono: 0143 744690 prenotazioni entro le 17.30 di venerdì

Pizzetta al tegamino

Farinata e crescenza

Panna cotta

Il menù € 15,00 a persona

Sabato: Menu’ Giovane

Entrée a cura della Pro Loco di Novi

Battuta di carne di fassone piemontese dell’allevamento al pascolo della Cascina Soriassa 5 euro

Battuta di carne di fassone piemontese dell’allevamento al pascolo della Cascina Soriassa con 2 calici di Gavi Docg

Coperto adulti 1,5 (bambini under 10 anni gratis) + 1 Welcome Drink a persona a serata (minorenni esclusi) 1 euro

Caffetteria 2020

Via Edilio Raggio 61 Novi Ligure

Telefono: 370 330 4048 prenotazioni entro le 17.30 di sabato ( tutti i sabati 11 luglio escluso)

Panino Gourmet 2020 (Pane alla curcuma, culatello, stracciatella e mosto di fichi) 6,00 euro

Panino Gourmet 1970 (Pane ai cereali, Carne salada, patè di carciofi e scaglie di grana) 5,50 euro

Panino Gourmet 1981 (Baguette, mortadella, provolone piccante e granella di pistacchi) 5,50 euro

Panino Gourmet 1995 (Pane pugliese, robiola all’aneto, carpaccio di spada, patè di olive verdi e noci) 5,50 euro

Panino Gourmet 2016 (Pane ai cereali, Humus, pomodori secchi, melanzane grigliate, olio ai porcini e granella di nocciole) 5,50 euro

Furia’s

Via San Giovanni Bosco 12, Novi Ligure

Telefono 0143 510955 prenotazioni entro le 17.30 di sabato

Hamburger classico 180 gr (pane, hamburger manzo 180 gr, maionese, rubra, insalata, pomodoro, bacon, cheddar, patatine) 9 euro

Hamburger chicken 180 gr (pane, hamburger pollo 200 gr, maionese, rubra, insalata, pomodoro, bacon, cheddar, patatine) 10 euro

Filetti di pollo caraibici (filetti di pollo panati e spezziati con contorno di riso bianco e insalata) 13 euro

Cheese cake ai frutti di bosco 5 euro

Caffè Gel Bistrot

Corso Italia, 12, Novi Ligure

Telefono: 3923483246 prenotazioni entro le 17.30 di sabato

Lasagne di pesce*

Tris di pesce* ( 3 assaggi cucinati differentemente)

Dolce della nonna

Menù euro 20

*prodotto surgelato

Il Banco

Via Monte di Pietà, 5, Novi Ligure

Telefono: 0143 744690 prenotazioni entro le 17.30 di sabato

Antipasto alla piemontese (vitello tonnato, insalata russa, peperone arrosto, pollo in carpione)

Focaccia al formaggio

Tiramisù

Menù € 23,00

Ristorante Pizzeria VERDI

Via Monte Rosa 4/6/8, Novi Ligure

Telefono: 339 7556051 prenotazioni entro le 17.30 di sabato

Ravioli* al ragù 9,00 euro

Milanese e patatine* country 15,00 euro

Tiramisù 4,00 euro

Menù € 28,00**

* prodotto surgelato

** Ogni menù completo ordinato un voucher per una pizza omaggio

Domenica: Menù Gourmet

Entrée a cura della Pro Loco di Novi

Battuta di carne di fassone piemontese dell’allevamento al pascolo della Cascina Soriassa con fonduta di montebore di Cascina Boschetto 6 euro

Battuta di carne di fassone piemontese dell’allevamento al pascolo della Cascina Soriassa, con fonduta di montebore

dell’Az. Agr. Cascina Boschetto e 2 calici di Gavi DOCG

Coperto adulti 1,5 (bambini under 10 anni gratis) + 1 Welcome Drink a persona a serata (minorenni esclusi) 1 euro

Ristorante Brenta Rossa

Strada Vecchia, Str. Pasturana, 8, 15067 Novi Ligure

Telefono: 334 399 5655 prenotazioni entro le 15:00 della domenica

Lasagnetta con borragine, ortiche e montebore (12 euro)

Cima 2.0 pancia di vitello scotta, purea di piselli, carote saltate e uovo a bassa temperatura (15 euro)

Crema al mascarpone, pesche sciroppate su base di torta al cioccolato e amaretti (6 euro)

Menu completo: € 28

Dorian Gray Restaurant Bistrot

Via Roma, 51/53, 15067 Novi Ligure

Telefono: 339 395 8744 prenotazioni entro le 15:00 della domenica

Cocktail di gamberi* rivisitato con frutta fresca, nocciole e maionese alle rose euro 15

Fritto Misto* di Mare con gamberi, calamari e acciughe euro 20

Panna cotta alla lavanda con aspic di Frutti di Bosco euro 6

Menù completo € 32

*Pesce fresco – Pescheria Coccia di Novi Ligure

Ristorante Pizzeria VERDI

Via Monte Rosa 4/6/8, Novi Ligure

Telefono: 339 7556051 prenotazioni entro le 15:00 della domenica

Ravioli* di pesce in crema di gamberi* 14,00 euro

Zuppa del golfo* con crostini 16,00 euro

Bavarese 4,00 euro

Menù completo € 34**

* prodotto surgelato

**Ogni menù completo Ristorante Pizzeria Verdi un voucher per una pizza omaggio ogni per due persone

Proposta baby solo per sabato e domenica a cura della Pro loco di Novi

PANINO (pane del Panificio Carrosio di Voltaggio) con hamburger carne di fassone piemontese cascina soriassa + crocchette di patate + acqua + gelato confezionato euro 8.5

Acqua 50 cl 1 euro

Vino GAVI a calice 3 euro

Birra Artigianale di Predosa Kamun alla spina: piccola 3 euro, media 4 euro

bibite 2,5 euro

Caffè 1 euro

I Gavi docg al Castello

Un altro punto di forza del progetto, sarà la possibilità per tutta l’estate, grazie all’adesione dei produttori del Gavi docg, di avere disponibile al Bar del Castello, in conto vendita, una ventina di etichette GAVI DOCG sia per degustazioni a bicchiere (durante gli altri giorni di apertura del Bar gestito dalla Pro Loco) sia per essere acquistati da novesi e turisti che ogni estate fanno tappa dal Castello.

Tenuta la Marchesa Soc. agr S.r.l > Gavi Docg 2018 Etichetta Oro € 8,00/bottiglia

Produttori del Gavi SCA > Gavi Docg 2019 Primi Grappoli € 5,00/bottiglia

Produttori del Gavi SCA > Gavi Docg del comune di Gavi 2019 Maddalena € 6,20/bottiglia

Binè Società Agr. Semplice > Gavi Docg 2019 “11” €7,50/bottiglia

La Caplana di Guido Natalino Sas > Gavi Docg 2019 Villavecchia €5,00/bottiglia

Il Rocchin Az. Agr. Di Zerbo Ss > Gavi Docg del Comune di Gavi 2019 € 7,00 a bottiglia

Broglia Società Semplice Agricola > Gavi Docg del Comune di Gavi La Meirana 2019 € 10,00/bottiglia

Terre Di Mate’ Di Stefania Carrea Az. Agr. > Gavi Docg 2017 Regaldina (senza solfiti aggiunti) €12,00/bottiglia

Molinetto Az. Agr. di Diego Carrea > Gavi Docg 2019 € 10,00/bottiglia

Banfi S.R.L. > Gavi DOCG 2019 Principessa Gavia € 8,50€/bottiglia

Ghio Roberto – Vigneti Piemontemare > Gavi docg del comune di Bosio Biologico 2019 € 11,00/bottiglia

Azienda Agricola Alvio Pestarino Ssa > Gavi Docg Girossa 2018 € 12,00/bottiglia

La Zerba Az. Vitivinicola > Gavi DOCG del Comune di Tassarolo Bio Terrarossa 2019 € 8,00 / bottiglia

Tenuta San Lorenzo > Gavi Docg del comune di Gavi 2018 € 10,00/bottiglia

Tenuta San Pietro In Tassarolo Srl > Gavi Docg del Comune di Tassarolo 2019 San Pietro € 10,00/bottiglia

Azienda Agricola San Bernardo> Gavi docg del Comune di Gavi 2019 € 7,00/bottiglia

Morgassi Superiore Az. Agr. > Gavi Docg del Comune di Gavi 2019 Tuffo € 11,00/bottiglia

Castello di Tassarolo > Gavi Docg del Comune di Tassarolo Spinola Senza Solfiti 2019 € 6,70/bottiglia

Le bottiglie si intendono da 750ml

Informazioni sul progetto “Novi a Tavola sotto la Torre”: consulta.caa@comune.noviligure.al.it