L’esperienza è stata educativa e stimolante soprattutto per la tematica da sviluppare, ora più che mai al centro del dibattito europeo e delle discussioni tra i giovani.

Se non si potrà fruire del ‌premio‌ di quest’anno (‌un‌ ‌soggiorno‌ ‌di‌ ‌vacanza‌ ‌e‌ ‌di‌ ‌formazione‌ ‌europeistica‌ ‌presso‌ ‌la‌ ‌Casa‌ ‌d’Europa‌ ‌di‌ ‌Neumarkt‌ ‌in‌ ‌Austria)‌, è previsto un evento a Ventotene, centro significativo per la conoscenza della cultura europea.‌ ‌

Il concorso‌ ‌è‌ ‌stato‌ ‌organizzato‌ ‌dalla‌ ‌Consulta‌ ‌regionale‌ ‌della‌ ‌Regione‌ ‌Piemonte: ‌l’emergenza Covid non ha consentito di fruire dei premi che nelle scorse edizioni consistevano in‌ ‌soggiorni‌ ‌a‌ ‌Bruxelles‌ ‌o‌ ‌al‌ ‌Villaggio‌ ‌Olimpico‌ ‌Internazionale‌ ‌di‌ ‌Bardonecchia per fare esperienza dell’Unione attraverso la sua conoscenza diretta. ‌ ‌