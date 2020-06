Il forte vento che per tutta la giornata di oggi ha investito la città di Tortona (e non solo) ha costretto il Vigili del Fuoco a diversi interventi sul territorio.

Il più importante che per un po’ di tempo ha causato qualche problema alla circolazione stradale, si è verificato in via Emilia nord, al’incrocio con via del Sacro Cuore, la strada che porta al Centro commerciale Oasi, dove un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto sull’asfalto.

Per fortuna in quel momento non stava passando nessun mezzo, per cui non si sono verificati danni, tuttavia il ramo ha invaso la strada creando problemi al traffico. Per fortuna l’allarme è stato immediato e sul posto sono tempestivamente arrivati, dopo pochi minuti, i Vigili del fuoco di Tortona che hanno rimosso il ramo ripristinando la circolazione stradale.

Altri interventi che hanno visto protagonisti i pompieri tortonesi si sono verificati nel corso della giornata e i più importati sono stati un intervento in strada Bedolla per un pino letteralmente sradicato dal vento che stava per crollare nel cortile di una villa, subito rimosso dai Vigili del Fuoco, poi alla frazione Rivalta Scrivia sul viale dell’abbazia dove un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto sulla strada ed infine stesso intervento in via Brigata Garibaldi, alla Regione Villoria dove un ramo è caduto sulla strada.