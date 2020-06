Non tutti licenziano dopo il Covid-19. A Tortona un’azienda, la Cogelme in via Postumia assume.

“Stiamo ricercando con una certa urgenza una figura da inserire nel nostro organico a tempo indeterminato – dicono in azienda – carpentiere meccanico. La persona che cerchiamo deve possedere alcune caratteristiche.”

Ecco di seguito quali:

esperienza media o alta nella realizzazione di telai in ferro (saldatura e foratura)

motivazione e serietà

interesse ad instaurare un rapporto a lungo termine

vicinanze Tortona

automunita

preferibilmente con patentino da saldatore

preferibilmente capacità di eseguire anche montaggi meccanici

I CV devono essere inviati a info@cogelme.com preferibilmente più presto possibile.