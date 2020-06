Grave incendio ieri pomeriggio tra Viguzzolo e Pontecurone dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio in località Bracchera.

Le fiamme, secondo la prima sommaria ricostruzione, si sono appiccate ad un campo di grano che doveva ancora essere mietuto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno subito cercato di circoscrivere le fiamme, prontamente aiutati dai contadini della zona che hanno scavato dei solchi nel terreno in modo che le fiamme si arrestassero, così da circoscrivere l’incendio e fare sì che non potesse propagarsi.

Il rischio era reale, e il vento che spirava non ha certo aiutato l’intervento dei pompieri che, però, alla fine sono riusciti a spegnere le fiamme.

Terminato lì’intervento i danni sono stati ingenti: da un primo sommario esame, infatti, sono andati distrutti circa 6 ettari di grano, ma il bilancio avrebbe potuto anche essere molto più grave.