L’estate a Tortona, ormai da qualche anno, significa musica. I concerti del calendario estivo di Perosi Festival, in città e in tutta la Val Curone, i grandi eventi di Arena Derthona, gli spettacoli dal vivo degli artisti locali hanno fatto da colonna sonora alle belle e calde serate nel nostro territorio.

La crisi dovuta all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e il mondo intero non ha risparmiato alcun comparto, colpendo forse ancora più duramente proprio quello dello spettacolo e della cultura che fatica a ripartire.

Gli organizzatori del Perosi Festival, però, non ci stanno e sono pronti ad inaugurare un’edizione della kermesse musicale in digitale per continuare a proporre eventi unici, in sicurezza ma senza perdere di vista la mission: emozionare sulle note del compositore tortonese Lorenzo Perosi e degli altri grandi nomi della musica classica.

Sabato 20 giugno alle 21.15 si apre la stagione musicale con un concerto perosiano che lo scorso anno ha incantato il Teatro Vittorio Emanuele di Messina in prima mondiale. La magistrale esecuzione della Suite n.4 da parte dell’Orchestra Sinfonica del Vittorio Emanuele, diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, sarà disponibile gratuitamente su VinceròTV, una piattafoma digitale sulla quale Radio PNR e la Diocesi di Tortona hanno deciso di puntare per creare un progetto innovativo, sia dal punto di vista tecnologico che della fruizione dei prodotti culturali.

Dopo la cosiddetta Suite Messina, che Lorenzo Perosi aveva composto nel 1908 per la città “ferita” dal terremoto, gli spettatori sintonizzati su VinceròTV potranno assistere al recital pianistico del Maestro Andrea Bacchetti, eseguito a porte chiuse al Teatro Civico di Tortona e registrato live in esclusiva per la nuova piattaforma digitale.

“Un doppio concerto dunque che sarà solo il primo- promette Paolo Padrini, direttore artistico di Perosi Festival- di una serie di eventi digitali che ci accompagneranno per tutta l’estate. I concerti saranno registrati live, proprio per restituire l’atmosfera e le emozioni dello spettacolo dal vivo, in differenti location per continuare a valorizzare i tesori del nostro territorio per poi essere offerti gratuitamente agli spettatori. Nell’attesa, ovviamente, di tornare a sederci di fronte ai musicisti.”

Con un nuovo slancio e tante idee, Perosi Festival riparte con l’obiettivo di conoscere e coinvolgere un pubblico ancora più vasto, proprio grazie alle nuove modalità di fruizione accessibili da ogni angolo del mondo. Una vetrina per il territorio e, allo stesso tempo, nuova linfa per il settore della cultura che, mai quanto oggi, ha bisogno di ripartire ed essere finalmente riconosciuto come motore anche economico del nostro Paese.

Che cos’è VinceròTV?

VinceròTV è un progetto realizzato da Radio PNR, la radio della Diocesi di Tortona. Durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, l’emittente ha sperimentato e offerto agli ascoltatori e ai visitatori del sito internet servizi innovativi, grazie ad un grande lavoro di digitalizzazione dei contenuti. Particolarmente apprezzata la trasmissione di funzioni religiose e la recita del Santo Rosario a porte chiuse e trasmesse in diretta streaming, proprio quando non erano consentite celebrazioni in presenza dei fedeli.

Con VinceròTV, Radio PNR lancia un progetto aperto a tutte le realtà musicali del territorio che vogliano organizzare eventi musicali e renderli disponibili al pubblico attraverso una piattaforma digitale gratuita. Una sorta di grande sala concerti virtuale che può essere attraversata dalle associazioni che promuovono la musica, dagli artisti e da chi organizza Festival, sempre con l’obiettivo di valorizzare il territorio e chi contribuisce a renderlo vivo.

Come si accede a VinceròTV?

La piattaforma è gratuita. Si accede su Internet all’indirizzo www.vincerotv.com. Tutti gli eventi, però, saranno trasmessi in diretta anche sul sito e sul canale You Tube di Radio PNR.

Il progetto, ancora work in progress, si pone l’obiettivo di crescere e di estendersi su altri canali, dalla app per smartphone e tablet alla TV digitale.