Una buona notizia per Tortona, almeno per ora, perché il futuro non è ancora completamente certo. Oggi, giovedì 18 giugno, sono soltanto 2 i pazienti ricoverati all’inyterno del nosocomio e domani mattina anche loro saranno dimessi e cesserà l’attività del Covid Hospital.

“Nel fine settimana – recita un comunicato diffuso dal Comune di Tortona – saranno completate le operazioni di sanificazione che riguarderanno anche l’impianto di condizionamento e areazione; sostanzialmente da lunedì ricomincerà l’attività ordinaria con la riattivazione una ventina di posti letto che raddoppieranno nel giro di alcuni giorni.”

I reparti riapriranno a partire da quello di Medicina e Chirurgia con l’attività della Breast Unit.

“Come l’Asl – aveva annunciato prosegue il comunicato del Comune di Tortona – entro fine mese l’Ospedale di Tortona tornerà alla sua piena funzionalità, come era prima dell’emergenza sanitaria e riprenderanno anche le operazioni per l’apertura del nuovo reparto di Riabilitazione.”

Quello di Tortona era stato il primo Ospedale convertito alla cura esclusiva del Coronavirus in Piemonte ed uno dei primi in Italia, lo scorso 4 marzo, e oggi è uno dei primi a tornare alla “normalità” anche se, almeno ufficialmente e da parte dell’Asl AL, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito e fa specie quasi tutte le comunicazioni sull’ospedale vengano affidato al Comune di Tortona e non invece all’organo deputato a farlo e cioé l’ASL di Alessandria.

Stupisce un po’ , a dire il vero, questa assenza dell’a struttura sanitaria che sull’ospedale di Tortona non è mai intervenuta direttamente, tranne che in rare occasioni.

Perché lasciare al Comune un comunicazione così importante?

Ma soprattutto perché – se la decisione era nell’aria – soltanto il giorno prima c’è stata una manifestazione del Sindacato?

Ha senso organizzare il giorno prima una manifestazione in cui chiedono risposte sul futuro dell’ospedale di Tortona e della sanità provinciale se il giorno dopo arriva la notizia che quello di Tortona non è più Covid-hospital?

Per ora, in attesa di risposte a tutte queste domande, ci accontentiamo del fatto che – finalmente – anche se un poco alla volta l’ospedale riapre per tornare a quello che era prima.

Per ora.