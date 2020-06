Il caldo, le precauzioni, le mascherina, la distanza sociale, il continuo lavaggio delle mani e il Covid-19 che sta perdendo virulenza hanno ormai ridotto ai minimi termini il numero dei malati di Coronavirus che a Tortona sono più soltanto 11 mentre solo mercoledì erano 24.

Attenzione: il virus non è scomparso perché 40 mila nuovi contagi in un giorno negli Usa e i vari focolai in giro per il Mondo (fra cui alcuni Italia) testimoniano la sua presenza ma, almeno a Tortona la situazione sembra davvero attenuarsi ed è ormai ridotta ai minimi termini.

Se non facciamo errori, di sicuro, come ha detto il Sindaco Federico Chiodi in quello che sarà – si spera – l’ultimo videomessaggio sul Covid “Stiamo viaggiando verso una progressiva normalità anche se esistono alcune limitazioni che rimarranno in vigore fino a metà luglio.”

Giovedì intanto si è svolta la prima manifestazione pubblica con negozi aperti la sera, rassegne di prodotti locali nei bar e aperitivi.

Il Sindaco Federico Chiodi ha ringraziato la polizia Municipale e i volontari della Protezione civile che hanno controllato che non si verificassero assembramenti perché – ed è giusto ricordarlo – solo mantenendo certi accorgimenti possiamo condurre, almeno per ora, una vita normale.

Non dimentichiamocelo.