Dopo lo stop forzato riparte l’attività del Club del Mare di Diano Marina. Primo appuntamento da non perdere è con il Vela Day che quest’anno si svolge il 27 e 28 giugno. Tutti gli appassionati e curiosi potranno trovare, sopra il solettone del porto turistico di Diano Marina, un gazebo con personale del circolo velico pronto a dare informazioni e accompagnare chiunque lo volesse a sperimentare le bellezze della vela. Unico requisito avere compiuto i sei anni di età.

Le attività del circolo hanno ripreso ormai a pieno regime con gli allenamenti delle squadre agonistica, preagonistica e con i corsi vela per principianti ed amatori. Un impegno, quello del Club del Mare, volto a far ritrovare un po’ di serenità a tutti gli appassionati e curiosi che dopo il lungo periodo di lock down possono ritrovare in mare tutta la libertà di movimento e di divertimento in totale sicurezza.

Parola d’ordine quindi è “divertiamoci in sicurezza!” con questo motto il Club del Mare è pronto ad accogliervi per trasformare una vacanza in un’avventura da ricordare.

Così il presidente del CdM, Attilio Norzi: “Dai 6 ai 90 anni, la vela è divertimento per tutti. È possibile scegliere tra il singolo, se si ama la solitudine e il silenzio, oppure il doppio per divertirsi in compagnia, sempre nel rispetto dei parametri di contenimento anti Covid. La vela infatti è divertimento e sicurezza per tutta la famiglia, una disciplina educativa e di crescita, che stimola il fisico e la mente. Avventura, cultura marinaresca, spirito di squadra e solidarietà, sono queste le caratteristiche che identificano il nostro sport”.

In questa estate, diversa dal solito, il Club del Mare presta la massima attenzione alla sicurezza e ai protocolli sanitari. Il Circolo Velico è uno dei luoghi più sicuri e organizzati: sanificazioni, distanziamento e dispositivi vari sono stati approntati per seguire alla lettera il protocollo FIV, a terra e in acqua, secondo le linee guida dei Ministeri della Salute e dello Sport, del CONI e dei Medici Sportivi”.

Vi aspettiamo il 27 e 28 giugno sopra il solettone del porto turistico di Diano Marina per due giorni di prove gratuite, pronti per farvi vivere un’esperienza unica che potrà trasformarsi il una grande passione, perché l’unico rischio al Club del Mare è… divertirsi troppo!