Domenica prossima, 28 giugno, riparte il tradizionale mercatino organizzato da Casale C’è e Botteghe Storiche: appuntamento dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nella centrale piazza Mazzini e nelle vie Roma e Saffi.

Come per quelli già avviati nelle scorse settimane, anche questo mercatino dovrà rispettare le prescrizioni delle Linee guida per il contenimento del Covid, con la conseguenza di una nuova, e sperimentale, disposizione dei banchi: i titolari dei negozi del centro posizioneranno i loro gazebo davanti ai loro esercizi e sarà cura degli stessi garantire il rispetto del distanziamento sociale, mentre le restante bancarelle saranno allestite in piazza Mazzini.

«Come promesso – ha ricordato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – proseguiamo, nel pieno rispetto delle prescrizioni richieste, a ripartire con tutte quelle iniziative che animano il centro storico e il commercio locale. Anche in questa occasione siamo riusciti a garantire lo svolgimento del mercatino grazie alla fattiva disponibilità delle associazioni organizzatrici».