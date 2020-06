“Ma guarda che bel giardino pieno di fiori cara, sono stupendi!”

“Ortensie profumate amore, di un bellezza incredibile!”

Queste devono essere state sicuramente le parole che una coppia di tortonesi si è scambiata prima di mettere a segno un furto che ha dell’incredibile e che ci è stato raccontato da chi ha assistito alla scena e urlando ha cercato di fermare i ladri – finti amanti della natura – che hanno reciso gran parte dei fiorini facendo razzia.

E’ accaduto in via Galilei (nella foto in alto)

Di seguito il racconto della nostra lettrice

Egregia Redazione,

con questa e-mail desidero segnalare un fatto avvenuto intorno alle 10:00 di sabato sera scorso.

Prima, però, credo sia necessario fare un piccolo escursus sul contesto in cui è accaduta la spiacevole vicenda. Si tratta di via Galilei, appena dietro l’ospedale, una via spoglia di ogni bellezza, tranne che un cortile ammirato da tutti i passanti in questa stagione per le sue meravigliose ortensie.

Si tratta di uno spazio appartenente a uffici e per questo poco sorvegliato. Inutile dire quanto io ami ammirarlo e sentirne l’intenso e delicato profumo che le meravigliose ortensie sprigionano tutt’intorno.

Ma veniamo al punto: sabato sera, mentre mi trovavo affacciata alla finestra ho visto ciò che mai avrei pensato di vedere: una coppia, probabilmente marito e moglie, si sono fermati proprio davanti a quel cortile. Subito ho pensato volessero ammirare quella rara bellezza, come moltissimi fanno, ma invece, appena certi di non essere visti da nessuno – ignari del fatto che io invece li stessi osservando con minuziosità – hanno infilato le braccia tra le sbarre della recinzione e hanno iniziato a recidere tutti i fiori.

Al che mi sono messa a urlare, ma a nulla è servito il mio appello disperato, con tanto di “chiamo i carabinieri!”. Hanno continuato, portandosi via moltissimi fiori!

Per alcuni potrà sembrare una reazione esagerata la mia, ma la bellezza della nostra città dipende anche da angoli come questo ed è ignobile che cittadini o forse neanche cittadini di Tortona si apprestino a rubare con così tanta disinvoltura.

Questa volta hanno portato via delle ortensie, la prossima?

Non dovremmo forse tutti rispettare lo spazio del vivere comune?

Perché la collettività deve essere privata di un bene comune per colpa di due ladri?



Scrivo questo a voi perché vi leggo sempre con passione: siete capaci di dar voce ai problemi della nostra città sempre con grande obiettività e spirito critico. Spero che possiamo parlare di questa spiacevole vicenda: qui nella via siamo tutti molto dispiaciuti e esterrefatti da questa vicenda che temiamo possa dare seguito ad altre spiacevoli situazioni.

Lettera Firmata