Vista la normativa vigente sul distanziamento tra attori e pubblico e viste le disponibilità delle compagnie, al momento non è possibile riprogrammare gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza sanitaria presso il Teatro Giacometti di Novi Ligure. La Fondazione Piemonte dal Vivo insieme al Comune ha quindi deciso di emettere nelle prossime settimane dei voucher in sostituzione dei tagliandi non utilizzati.

I voucher saranno il corrispettivo economico del valore non usufruito, indipendentemente che fosse un residuo di abbonamenti o biglietti singoli; potranno essere spesi entro 18 mesi dall’emissione (fino al 31 dicembre 2021) per i prossimi spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Potranno

essere utilizzati per acquisti frazionati fino al raggiungimento del valore complessivo oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

“Per gli abbonati – spiega la Fondazione Piemonte dal vivo – emetteremo direttamente i voucher nelle prossime settimane e vi contatteremo per la consegna o l’invio via mail. Ai possessori di biglietti singoli invece chiediamo di mettersi in contatto prima possibile con la biglietteria per verificare i tagliandi in vostro possesso

Centro Culturale “G. Capurro” – Biblioteca Civica

ORARIO 09:30 / 12:30 dal lunedì al venerdì

NUMERO TELEFONO: 0143 76246

MAIL: biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

In ogni caso vi chiediamo di tenere i biglietti che vi chiederemo di riconsegnare presso la biglietteria in accordo con la stessa”

Si ricorda che gli spettacoli annullati al Teatro Giacometti causa emergenza sanitaria sono i seguenti:

Non è vero ma ci credo (23/02/2020), Ouverture des saponettes – Teatro per ragazzi (07/03/2020), Alle 5 da me (17/03/2020), Carmina Burana (27/03/2020), B&B (04/04/2020)

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure