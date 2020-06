Il Comune di Tortona punta fortemente sul nuovo Piano Regolatore per migliore tutti gli aspetti possibili in termini di urbanistica per avere uno strumento che possa contribuire ad un maggior sviluppo delle attività pubbliche e private e prioduttive di Tortona.

Con lo scopo finale di dare alla città la posibilità di un rilancio econonomico sotto ogni apsetto.

Anche per questo motivo, il Sindaco Tortona Federico Chiodi, insieme all’assessore all’Urbanistica Fabio Morreale e al geometra Baiardi, esperto del settore, si sono recati a Torino per un summit importante in questo ambito con l’assessore regionale all’urbanistica Fabio Carosso (nella foto).

“E’ stato un dialogo importante e un confronto sulle nuove norme di semplificazione urbanistica – dice l’assessore regionale preposto Fabio Carosso – ho incontrato molto volentieri i rappresentanti del Comune di Tortona con i quali abbiamo ampliato il dialogo su queste problematiche.”

Da parte del Comune di Tortona la massima apertura per cercare di fare tutto quanto è nelle possibilità dell’Amministrazione Comune per migliorare lo sviluppo della città elemento indispensabile per una ripartenza efficacie, sia dal punto di vista dell’economia che dell’edilia e di tutti gli altri settori produttivi che saranno coinvolto una volta che questo strumento diventerà operativo in tutti i suoi aspetti.

“Il rilancio della città – ha detto Fabio Morreale – è molto importante soprattutto in questo periodo dopo il lungo lockdown – ed è una delle cose a cui teniamo maggiormente. Tortona deve ritornare a vivere ad essere centro pulsante di tutta l’area Tortonese e non solo.”