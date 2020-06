La Polisportiva Derthona Tennis organizza dal 27 giugno al 12 luglio, sui campi interra rossa presso gli impianti di via Montello a Tortona, il primo torneo open “Mavian Max” riservato a giocatori e giocatrici tesserati Fit classificati da 4nc a 2.1. L’organizzazione del Torneo è patrocinata dalla Fit che ha consentito, lo svolgimento dei tornei per gli agonisti dalla metà di giugno. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti anti Covid-19. E’ previsto un montepremi di 1.500 euro per il vincitore del torneo maschile e 500 euro per la vincitrice del torneo femminile. Per info e iscrizioni: tel 0131-861.598, mail derthonatennis@gmail.com.