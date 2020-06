Il ladro era già entrato in giardino ed era pronto ad entrare in casa, aggredire gli abitanti della villa (e probabilmente anche picchiarli e imbavagliarli) e poi derubarli di oro, contanti e oggetti preziosi.

Per fortuna questo non è accaduto per merito del provvidenziale intervento degli agenti dell’Unità Gamma che prima hanno avvisato i proprietari e poi, insieme ai Carabinieri, sono intervenuti con una pattuglia sul luogo dove stava per essere commesso il crimine.

E’ accaduto dieci minuti dopo la mezzanotte di oggi, martedì 23 giugno, in una villa sul Parco del Castello, a Tortona.

Tutto è iniziato quando alla centrale dell’Unità Gamma, sulla ex Statale per Genova, scatta l’allarme: il sistema di videosorveglianza di una villa sul Parco del Castello registra l’intrusione di un uomo di sesso maschile con cappellino e maglietta a maniche corte con in mano un oggetto contundente.

La centrale capisce subito che si tratta di una rapina e dà l’allarme e avvisa Immediatamente gli abitanti della villa dicendo loro di barricarsi in casa.

La sala operativa segue l’intruso aggirarsi per il giardino della villa e allerta subito la pattuglia di pronto intervento che immediatamente si reca sul posto, oltre naturalmente ad avvisare i Carabinieri.

Tutto si svolge in pochi miunuti e dalle immagini si nota il rapinatore che, sentita la pattuglia si da velocemente alla fuga. I

Nel frattempo sul posto arrivano anche i Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona che insieme ai poliziotti privati si mettono alla ricerca dell’uomo che, però, purtroppo, riusce a scappare e far perdere le proprie tracce.

Un brillante intervento quello dell’Unità Gamma che ha impedito venisse messa a segno una rapina e forse anche del male ai proprietari dell’abitazione, perché chi è disposto ad entrare in una villa a quell’ora, quando i proprietari generalmente sono ancora svegli, è un bandito senza scrupoli che non si ferma di fronte a nulla.