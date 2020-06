Sin da quando si è insediato e cioé un anno fa, una delle priorità dei neo sindaco Federico Chiodi è stata quella di fare tutto il possibile per salvaguardare l’ospedale di Tortona, considerata una delle priorità del suo mandato elettorale.

Ora che il “Santi Antonio e Margherita” non è più Covid-hospital si apre un periodo molto delicato perché bisognerà cercare non solo di ricostruire l’ospedale come era prima ma dotarlo di tutti quei reparti necessari per farlo diventare un ‘ospedale di prim’ordine.

Le notizie che si raccolgono in giro sono parecchie con voci diverse che si rincorrono tra gli operatori della sanità.

Voci che sono tra le più disparate. Ecco perché ha fatto sicuramente bene il Sindaco Federico Chiodi a recarsi a Tortino per incontrare l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi (nella foto) per capire quali siano, nel dettaglio, le intenzioni della Regione sul futuro dell’ospedale di Tortona.

Premesso che i politici possono sempre cambiare idea, sembra l’incontro sia stato positivo e il Sindaco di Tortona abbia avuto alcune rassicurazioni in merito al futuro dell’ospedale.

Non facciamo anticipazioni perché non è il caso e le cose vanno annunciate solo quando sono certe, tuttavia, è innegabile che l’impegno del Sindaco, in questo campo, sia massimo.

Se le decisioni dipendessero da lui, l’ospedale di Tortona, siamo certi, sarebbe già completamente funzionante e da da tempo ma, purtroppo, i Sindaci, più che preoccuparsi, sollecitare e stare sempre sul pezzo (come si dice in gergo giornalistico) non possono fare ed è quello che sta facendo Federico Chiodi.

“Ho incontrato l’Assessore regionale Luigi Icardi – dice Chiodi – per parlare della Sanità sul nostro territorio e delle prospettive future del nostro Ospedale. E’ stata una bella chiacchierata, schietta e aperta, che mi auguro di ripetere presto. Ringrazio l’Assessore per la grande disponibilità dimostrata.”