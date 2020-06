Bere fino all’inverosimile di prima mattina e poi inventarsi di aver ucciso un uomo chiamando i Carabinieri ma ma al loro arriva dà in escandescenze.

E’ accaduto stamattina, martedì 23 giugno quando al centralino della caserma di Tortona arriva una telefonata di un marocchino: «Ho ammazzato una persona – dice – presto venite.», ma in realtà non è morto nessuno. Era soltanto ubriaco fradicio. Così è stato denunciato per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.

Autore del gesto da vero mitomane, è un marocchino, H.S., 35 anni, residente a Tortona.

Subito dopo la telefonata è partitala mobilitazione: la pattuglia ha raggiunto l’abitazione dell’uomo, nella zona di Corso Alessandria ima dal controllo effettuato è emerso che non aveva ammazzato nessuno e che aveva fatto quella telefonata in preda ai fumi dell’alcol.

Inoltre, quando il nordafricano ha visto i carabinieri, non voleva farli entrare in casa e ha opposto resistenza al controllo. Per questo motivo è stato denunciato per Procurato Allarme e resistenza a Pubblico Ufficiale.