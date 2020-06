Ogni giorno pubblichiamo il bollettino della Regione Piemonte con la situazione relativa al Coronavirus in Piemonte, quasi sempre integralmente, perché in fondo si tratta di una serie di dati tecnici che servono soprattutto per comprendere l’evolversi della situazione e capire se andiamo bene o male e se c’è da preoccuparsi, ma oggi scorrendo i dati ce n’è uno che ci ha lasciato veramente di stucco e ci riferiamo all’altissima percentuale (quasi 83%) delle persone asintomatiche trovate affette da Covid-19, cioé persone apparentemente normali che pur non manifestando alcun sintomo, sono state trovate positive al virus.

Un dato che conferma quanto hanno sempre sostenuto molti esperti e cioé che il numero delle persone infette che si sono ammalate è un decimo del dato reale.

Scorrendo questi dati, ora che la situazione si sta evolvendo e il virus sembra molto molto meno virulento, si possono anche comprendere i problemi sanitari che a marzo ed aprile l’Italia ha avuto e il motivo per cui in altri Stati dove il virus non si è ancora indebolito come sembra esserlo nel nostro Paese, l’emergenza è ancora molto grave e i morti uno sproposito.

Tutto questo si desume dai dati del boletttino odierno della Regione Piemonte che pubblichiamo di seguito:

22.175 PAZIENTI GUARITI E 2.028 IN VIA DI GUARIGIONE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.175 (+319 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 2.443 (+94) Alessandria, 1.248 (+22) Asti, 802 (+3) Biella, 2.132 (+22) Cuneo, 1.981 (+49) Novara, 11.566 (+124) Torino, 947 (+2) Vercelli, 907 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 149 (+3) provenienti da altre regioni.

Altri 2.028 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 4.006

Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 4.006 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 662 Alessandria, 247 Asti, 208 Biella, 390 Cuneo, 344 Novara, 1.769 Torino, 216 Vercelli, 129 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 31.029 (+40 rispetto a ieri, di cui 34 asintomatiche; dei 40: 24 screening, 8 Rsa, 5 contatti di caso, 3 in fase di verifica) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4004 Alessandria, 1863 Asti, 1041 Biella, 2825 Cuneo, 2739 Novara, 15.777 Torino, 1314 Vercelli, 1116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 88 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-3 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 510 ( -17 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2283.

I tamponi diagnostici finora processati sono 365.223, di cui 201.760 risultati negativi.