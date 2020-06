Piccoli passi verso una situazione sempre più in miglioramento per il Coronavirus a Tortona anche se, come possiamo vedere in altre parti d’Italia e soprattutto del mondo, il Covid-19 esiste ancora e continua ad essere pericoloso e fare vittime.

A Tortona, però, un poco alla volta, anche se molto lentamente i dati calano.

La situazione dell’Ospedale di oggi, sabato 13 giugno conferma 17 pazienti ricoverati dei quali 2 residenti a Tortona. Sono ormai tre giorni che è stabile e più precisamente da mercoledì quando i ricoverati erano 19.

In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte tramite la piattaforma di monitoraggio dell’emergenza, oggi, sabato 13 giugno, a Tortona risultano 30 contagiati. Ieri erano 32 e lo sono stati anche nei giorni precedenti ed è la prima volta nel corso della settimana che il numero degli infetti ha ripreso a scendere. Buon segno.

Il dato migliore della settimana ed è quello che fa più piacere, riguarda il numero delle persone sottoposte a quarantena che oggi, sabato 13 giugno sono scese per la prima volta sotto la soglia dei 200: sono infatti “solo” 195 mentre ieri erano 216 e mercoledì ben 292.

Poiché non ci sono stati nuovi infetti, questo significa che tra tutti coloro che sono usciti dalla quarantena nessuno si è ammalato ed ha contratto il virus pur essendo stato a contatto con qualcuno che invece lo aveva.

E’ sicuramente questo l’aspetto migliore di tutta la vicenda che conferma che i tortonesi stanno adottando tutte le misure previste dalla normativa (distanziamento sociale, mascherine e non assembramenti oltre a lavarsi spesso le mani) e che queste misure, almeno a Tortona sembrano funzionare.

Un grazie quindi a tutti, perché se la situazione può dirsi sicuramente in miglioramento, il merito va a tutti coloro che hanno la massima attenzione per impedire che il Covid-19 che non è morto, non torna a diffondersi.