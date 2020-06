Ospedale Incontra: 16 Giugno appuntamento virtuale con l’Allergologa

Alle 16.30 in diretta sul sito, Facebook e YouTube, Pinuccia Omodeo parla di allergie

Tornano in una veste completamente rinnovata e molto social gli appuntamenti con Ospedale Incontra, l’iniziativa organizzata dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria per far dialogare i cittadini e i professionisti sui temi di maggiore interesse legati alla salute, raccontata in maniera divulgativa e interattiva.

Il 16 Giugno alle ore 16.30 prenderà quindi il via il primo evento con il nuovo format virtuale “Filo diretto con” che vedrà come protagonista la Dr.ssa Pinuccia Omodeo, allergologa della Struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Ospedale di Alessandria. Tutti i cittadini potranno seguire l’intervento dedicato alle allergie, ai sintomi e ai rimedi in diretta su tre canali aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/, la pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria.

“La prevalenza delle malattie allergiche – spiega la Dr.ssa Omodeo – è in costante aumento, con un considerevole impatto sulla salute e sulla qualità della vita dei pazienti. Alla base di tutte queste patologie vi sono complessi meccanismi immunologici che in occasione dell’appuntamento virtuale di martedì spiegherò nella maniera più chiara e semplice possibile al nostro pubblico, ricordando anche come la figura dello specialista in Allergologia e Immunologia Clinica sia sempre più determinante nella definizione di una cura personalizzata e di precisione”.

Dopo una prima parte di spiegazione più generica sul mondo delle allergie e sull’impatto sempre più elevato che queste hanno sulla popolazione italiana, l’allergologa sarà a disposizione per rispondere alle domande degli utenti, in una formula di Ospedale Incontra sempre più vicina ai cittadini. Per permettere risposte esaustive ma nel rispetto dei tempi previsti dall’evento online – circa 40 minuti – si consiglia quindi di inviare fin da ora le proprie domande e curiosità all’indirizzo mail comunicazione@ospedale.al.it oppure sulla chat privata della pagina Facebook dell’Ospedale.