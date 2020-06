Nei giorni scorsi, durante il regolare servizio di controllo del territorio, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria interveniva in Via Bensi in seguito alla richiesta di un cittadino che segnalava la presenza di un gatto intrappolato nel vano motore della propria vettura.

Immediatamente gli operatori si adoperavano per salvare il povero gattino, il quale risultava incastrato e difficile da raggiungere ma, dopo qualche tentativo, gli Agenti riuscivano finalmente a prenderlo e ad estrarlo incolume dall’auto. Successivamente, si interessavano anche per il suo futuro affidamento.

Una vicenda che si concludeva dunque a lieto fine e dalla quale emergeva il grande senso di vicinanza e solidarietà con la Comunità, peculiarità propria degli operatori di Polizia.