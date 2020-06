La Biblioteca civica di Tortona vara una nuova e interessante iniziativa che forse senza Covid non sarebbe stata realizzata. Oltre che dei vari servizi che trovate a fine articolo ci riferiamo alla novità più importante che è sicuramente l’apertura del “giardino dello studio” presso il cortile sul retro di Palazzo Guidobono, con accesso in via Luca Valenziano (nelkla foto in alto).

Saranno disponibili dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, dodici posti (occupabili per un massimo di tre ore) previa prenotazione via e-mail a biblioteca@comune.tortona.al.it.

Da lunedì 29 giugno si ampliano anche altri servizi della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” che prosegue nella sua “fase 2” dopo la chiusura dei mesi precedenti dovuta all’emergenza sanitaria.

– Prosegue il servizio di prestito e restituzione libri “take away” con orario continuato dalle 9 alle 18: ingresso dal portone prinicipale in via Ammiraglio Mirabello 1; è possibile anche la consultazione “on demand” con una postazione disponibile per al massimo un’ora di tempo. Per questi servizi è necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonicamente al numero 0131-821.302.

– Proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti sul canale YouTube della Biblioteca: dal lunedì al venerdì alle ore 11.30 sarà proposta la lettura dei classici della letteratura italiana, mentre alle 16.30 sarà proposto “Il Giornalino di Gian Burrasca”.

–“Tenevamo particolarmente a riattivare questi servizi – ha dichiarato Fabio Morreale, vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Tortona – che erano molto richiesti ed attesi, in particolare dagli studenti che abitualmente frequentano al nostra Biblioteca ormai punto di riferimento per la cittadinanza. Un particolare ringraziamento è rivolto al personale del settore cultura che ha reso possibile questa riapertura, garantendo sempre le misure di sicurezza in ambito sanitario previste dalle linee guida attualmente in vigore”.