La Croce Rossa Italiana ha avviato un progetto nazionale chiamato “Il tempo della gentilezza” a cui aderisce anche il Comitato di Tortona della CRI che consiste nella distribuzione, in collaborazione con il Comune di Tortona, di dieci Ticket restaurant del valore di 4 euro ciascuno, per quattro settimane consecutive, alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.

In questi giorni i volontari della CRI contatteranno i beneficiari per la consegna dei buoni che, in totale nel mese, ammonteranno ad un valore di 160 euro per ogni famiglia.

Un piccolo ma concreto aiuto per affrontare questo momento critico che tutti auspichiamo possa essere presto superato.

Grazie, quindi, alla Croce Rossa per questa iniziativa di solidarietà.